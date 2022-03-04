Плющев об отъезде легионеров: «Это недомыслие руководства КХЛ. В НХЛ клубы же не разрывают контракты с российскими игроками»

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Владимир Плющев высказался об отъезде легионеров из КХЛ.

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка.

«Уехать из России – решение самих легионеров. Я уверен, им позвонили и сказали прекратить свою деятельность и уехать из России – они уехали.

Сейчас происходит кризис КХЛ. Но люди, которые управляют лигой, отвечают не только за «золотую шайбу», но и за российский хоккей в целом. У лиги должна быть идеология, а ее нет. Если люди разрывают соглашения, значит, эти контракты несостоятельны. В НХЛ же клубы не разрывают контракты с российскими игроками, которые добросовестно выполняют свою работу. Все это недомыслие нашего руководства КХЛ.

Кризис у нас не только в КХЛ, на юниорском и молодежном уровне, но и в национальной сборной. Поэтому уехавших легионеров невозможно будет заменить в ближайшее время. Зато это дает нам возможность восстановить нашу систему и традицию подготовки молодых хоккеистов», – сказал заслуженный тренер России.

Гендиректор «Салавата»: «Говорили Морозову, что КХЛ могла бы сделать заявление о гарантиях безопасности для легионеров. Инициативу не поддержали»

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