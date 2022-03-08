Зарипов и Лукоянов не сыграют в 4-м матче с «Авангардом». Журналист Хайруллин назвал причины их отсутствия «не совсем игровыми»

Данис Зарипов и Артем Лукоянов пропустят матч с не по игровым причинам.

назвал состав команды на четвертый матч серии Кубка Гагарина. Казанцы на данный момент уступают 0-3.

Тимур Билялов (Игорь Бобков).

Роман Рукавишников – Стивен Кэмпфер, Илья Сафонов – Дмитрий Воронков – Кирилл Панюков;

Кирилл Адамчук – Даниил Журавлев, Даниил Тарасов – Артем Галимов – Дмитрий Кагарлицкий;

Джейсон Демерс – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Джордан Уил – Кирилл Петров;

Кристиан Хенкель, Михаил Глухов – Александр Бурмистров – Николай Коваленко, Дмитрий Кателевский.

Пропустят игру Никита Лямкин, и .

«Лукоянова и Зарипова сегодня в составе нет. Причины не совсем игровые, скажем так», – написал журналист Артур Хайруллин.