Зарипов и Лукоянов не сыграют в 4-м матче с «Авангардом». Журналист Хайруллин назвал причины их отсутствия «не совсем игровыми»

Данис Зарипов и Артем Лукоянов пропустят матч с «Авангардом» не по игровым причинам.
«Ак Барс» назвал состав команды на четвертый матч серии Кубка Гагарина. Казанцы на данный момент уступают 0-3.
Тимур Билялов (Игорь Бобков).
Роман Рукавишников – Стивен Кэмпфер, Илья Сафонов – Дмитрий Воронков – Кирилл Панюков;
Кирилл Адамчук – Даниил Журавлев, Даниил Тарасов – Артем Галимов – Дмитрий Кагарлицкий;
Джейсон Демерс – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Джордан Уил – Кирилл Петров;
Кристиан Хенкель, Михаил Глухов – Александр Бурмистров – Николай Коваленко, Дмитрий Кателевский.
Пропустят игру Никита Лямкин, Данис Зарипов и Артем Лукоянов.
«Лукоянова и Зарипова сегодня в составе нет. Причины не совсем игровые, скажем так», – написал журналист Артур Хайруллин.