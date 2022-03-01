В промо «Авангарда» к плей-офф сезон-2021/22 возобновился в 2042 году: «В смысле Зарипов до сих пор играет?»

Теги Ак Барс Авангард Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Павел Дедунов Александр Кожевников Наиль Якупов Сергей Толчинский Хоккей

«Авангард» опубликовал промо-ролик в преддверии старта плей-офф КХЛ.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб сыграет против «Ак Барса».

Напомним, 28 января КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. 5 февраля лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата.

«В 2022 году КХЛ приостановила сезон. И, кажется, пауза немного затянулась», – говорится в видео «Авангарда».

В ролике сообщается, что сезон-2021/22 возобновился только в 2042 году. Игроки клуба Наиль Якупов, Сергей Толчинский и Павел Дедунов встретились в Ледовом дворце Александра Кожевникова.

Во время паузы в сезоне Якупов стал голливудским актером, а Толчинский – криптофермером.

«В смысле Зарипов до сих пор играет?» – сказал Якупов в ролике.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные