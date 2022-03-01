В промо «Авангарда» к плей-офф сезон-2021/22 возобновился в 2042 году: «В смысле Зарипов до сих пор играет?»

«Авангард» опубликовал промо-ролик в преддверии старта плей-офф КХЛ.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб сыграет против .

Напомним, 28 января КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. 5 февраля лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата.

«В 2022 году приостановила сезон. И, кажется, пауза немного затянулась», – говорится в видео .

В ролике сообщается, что сезон-2021/22 возобновился только в 2042 году. Игроки клуба , и Павел Дедунов встретились в Ледовом дворце Александра Кожевникова.

Во время паузы в сезоне Якупов стал голливудским актером, а Толчинский – криптофермером.

«В смысле Зарипов до сих пор играет?» – сказал Якупов в ролике.