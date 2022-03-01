В промо «Авангарда» к плей-офф сезон-2021/22 возобновился в 2042 году: «В смысле Зарипов до сих пор играет?»

«Авангард» опубликовал промо-ролик в преддверии старта плей-офф КХЛ.
В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб сыграет против «Ак Барса».
Напомним, 28 января КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. 5 февраля лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата.
«В 2022 году КХЛ приостановила сезон. И, кажется, пауза немного затянулась», – говорится в видео «Авангарда».
В ролике сообщается, что сезон-2021/22 возобновился только в 2042 году. Игроки клуба Наиль Якупов, Сергей Толчинский и Павел Дедунов встретились в Ледовом дворце Александра Кожевникова.
Во время паузы в сезоне Якупов стал голливудским актером, а Толчинский – криптофермером.
«В смысле Зарипов до сих пор играет?» – сказал Якупов в ролике.