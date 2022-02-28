Данис Зарипов: «Ак Барс» три года не выигрывал Кубок Гагарина – это причина моей заряженности»

рассказал о своей мотивации в преддверии серии против .

– В первых матчах будет другой хоккей после столь долгого перерыва? Пострадает качество?

– Качество местами проявит себя не с лучшей стороны. Отсутствие практики в каких-то ситуациях сказывается, но мы и к этому успели подготовиться.

Будем где-то с осторожностью действовать, без лишнего риска, играть на результат, не стесняюсь это сказать и зная, что соперник это увидит.

– Для вас этот плей-офф последний в игровой карьере, как к нему готовитесь?

– Ко всем готовлюсь одинаково, это пик сезона, результата твоей работы.

Как бы ты ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечеркивает все остальное.

Есть особая мотивация на этот плей-офф, заряженность, они толкают вперед, к командному результату.

Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад, но моя цель – сделать командный результат, принести пользу на льду, а в раздевалке сплотить ребят настолько, что если кто-то допустит ошибку – другой подстрахует.

– Вы сказали, что не стесняетесь уровня игры, результат будет на первом месте. Это связано с поражением от «Авангарда» в прошлом сезоне или это философия на весь плей-офф?

– Не важно, «Авангард» это или нет. То, что «Ак Барс» три сезона не выигрывал Кубок Гагарина – это основная причина моей заряженности на результат.

Стараюсь перенести это на ребят, чтобы они осознавали, что находятся в клубе, который должен регулярно выигрывать , – заявил нападающий .