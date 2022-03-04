Шмелев об отъезде легионеров: «Игра «Салавата» не изменилась. Все по плану»

Теги Салават Юлаев Хоккей

Сергей Шмелев считает, что игра «Салавата» не изменилась после отъезда легионеров.

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина клуб победил «Сибирь» (4:2, 2-0 в серии).

– Где-то упустили нить своей игры, которую вели два периода. Подвели удаления, но мы выстояли.

– Как изменилась игра после отъезда легионеров?

– Игра никак не изменилась. Играли в свою игру. Все по плану.

– 2-0 в серии. Насколько важно будет взять хотя бы один матч в гостях?

– Там трудно играть, это плей-офф, но мы должны забирать игры.

– Делали много черновой работы. Насколько вы готовы провести так все матчи плей-офф?

– Это плей-офф. Тут каждая игра важна. На каждом шагу будет борьба. Легко не будет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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