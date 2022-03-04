Шмелев об отъезде легионеров: «Игра «Салавата» не изменилась. Все по плану»

Сергей Шмелев считает, что игра «Салавата» не изменилась после отъезда легионеров.

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина клуб победил «Сибирь» (4:2, 2-0 в серии).

– Где-то упустили нить своей игры, которую вели два периода. Подвели удаления, но мы выстояли.

– Как изменилась игра после отъезда легионеров?

– Игра никак не изменилась. Играли в свою игру. Все по плану.

– 2-0 в серии. Насколько важно будет взять хотя бы один матч в гостях?

– Там трудно играть, это плей-офф, но мы должны забирать игры.

– Делали много черновой работы. Насколько вы готовы провести так все матчи плей-офф?

– Это плей-офф. Тут каждая игра важна. На каждом шагу будет борьба. Легко не будет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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