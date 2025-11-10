  • Спортс
  • «Путин поднял вопрос доступности спорта для детей. Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным». Член Общественной палаты Башкортостана Некрасова о хоккее в регионе
51

«Путин поднял вопрос доступности спорта для детей. Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным». Член Общественной палаты Башкортостана Некрасова о хоккее в регионе

В Уфе пообещали следовать указам Владимира Путина о массовом спорте.

Мероприятие «Обустроенная хоккейная коробка – инструмент развития массового спорта» состоялось в Уфе.

Модератор круглого стола, член Общественной палаты Башкортостана Рита Некрасова отметила, что обустройство хоккейных коробок – это важный запрос общества.

«В эти дни в Самаре состоялся Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», где глава государства Владимир Путин поднял вопрос доступности спорта для всех детей.

Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным и развивать массовый спорт через него. В нашей республике установлены сотни хоккейных коробок. Однако важно понять, насколько они эффективны и доступны для детей.

Будем оценивать их доступность, востребованность, безопасность, обустройство и обслуживание, качество заливки льда, освещения, соответствие стандартам. Чек-лист составим совместно с экспертами. Важно не только оборудовать хоккейные площадки, но и контролировать, чтобы дети активно занимались в них спортом», – сказал Некрасова.

Заместитель министра спорта республики Сергей Алопин сообщил, сколько хоккейных коробок появилось в регионе за последние пять лет.

«В нашей республике хоккей пользуется большой популярностью, и многие дети мечтают им заниматься. За последние пять лет в республике количество хоккейных коробок увеличилось до 406, тогда как в 2019 году их было всего 301.

Это положительная тенденция – рост на 30%. Все эти спортивные сооружения возведены в рамках программ «Башкирские дворики», ППМИ и государственно-частного партнерства «Бизнес-спринт», – отметил Алопин.

Отмечается, что Башкирия занимает одно из ведущих мест по количеству спортивных объектов в стране. За последние пять лет доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 45,2% до 62,03%.

Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Башинформ»
logoСалават Юлаев
детский хоккей
logoКХЛ
logoВладимир Путин
Политика
