Фетисов об НХЛ: «Несмотря на гавканье разных людей, наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят. Рекорд Овечкина праздновал весь мир, лига успешна во многом за счет россиян»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что россиян никогда не выгонят из НХЛ.
– Можно ли сказать, что НХЛ в плане отношения к российским спортсменам показывает пример всем остальным лигам и федерациями?
– Американские лиги ставят на первое место бизнес, а остальное им без разницы, в том числе политика.
Успешность НХЛ сейчас держится во многом за счет россиян, поэтому наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят, несмотря на гавканье разных людей. Люди в лиге понимают, что такое большой бизнес и им все равно, кто звезды лиги, кто подписывает большие контракты: американцы или русские.
И это позитивный момент, весь мир праздновал рекорд Александра Овечкина, в Америке также чтят достижения россиян, – сказал Фетисов.
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»