Федоров и Константинов посетили фестиваль в Детройте в честь 100-летия «Ред Уингс»

Сергей Федоров и Владимир Константинов посетили фестиваль в Детройте.
Бывшие хоккеисты «Ред Уингс» Сергей Федоров и Владимир Константинов посетили фестиваль для болельщиков в Детройте, посвященный 100-летию клуба.
В течение четырех дней проходили праздничные мероприятия, которые включали автограф-сессии и общение более чем с 50 экс-игроками «Детройта».
Федоров выступал за клуб c 1990 по 2003 год, Константинов – c 1991-го по 1997-й. Его карьеру оборвала автокатастрофа, случившаяся 13 июня 1997 года.
