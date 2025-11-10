33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе

Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице».

Бывший вратарь клубов НХЛ Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице ». Ранее 33-летний голкипер не играл в Европе.

Он был выбран под 24-м общим номером на драфте-2012 и по ходу карьеры провел 87 матчей в НХЛ за «Бостон », «Вегас », «Чикаго», «Баффало» и «Коламбус», а также 257 игр в АХЛ .

В этом сезоне Суббан не выходил на лед в официальных матчах.