  • 33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
2

Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице».

Бывший вратарь клубов НХЛ Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее 33-летний голкипер не играл в Европе.

Он был выбран под 24-м общим номером на драфте-2012 и по ходу карьеры провел 87 матчей в НХЛ за «Бостон», «Вегас», «Чикаго», «Баффало» и «Коламбус», а также 257 игр в АХЛ.

В этом сезоне Суббан не выходил на лед в официальных матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Пардубице»
