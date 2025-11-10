Кошечкин о «Школе Третьяка»: «Шансы заиграть в КХЛ или НХЛ повышаются после занятий здесь. В наше время в ворота ставили тех, кто не умел кататься – сейчас требуется владение коньками»

Василий Кошечкин потренировался с юными вратарями «Школы Третьяка».

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин поделился впечатлениями от работы с юными вратарями «Школы Третьяка».

– Впервые в школе лучшего вратаря ХХ века побывал лучший вратарь в истории КХЛ. Впечатления?

– Самые положительные! Вышли на лед, познакомились с ребятами. Увидел, как горят у них глаза. Парни и девчонки, попавшие в «Школу Третьяка», выглядят как люди, у которых сбылась большая мечта.

Их энтузиазм заряжает позитивом, мотивирует делать доброе дело – тренировать ребят, открывать им секреты вратарской профессии, помогать юниорам в работе над собой, в их стремлении к развитию. Когда хоккеисты стараются,

– За 18 лет «Школа Третьяка» дала путевки в большой хоккей десяткам одаренных юниоров.

– Конечно, это же совершенно особенное событие. Ребята приезжают со всей России, чтобы послушать советы главного вратаря нашей страны. Юных голкиперов всегда впечатляют рассказы, про действующих звезд, которых в свое время тренировали Третьяк .

Ну а то, что он делится с молодым поколением идеями, наработками и опытом – бесценно. Поэтому тем, кто попал в число счастливчиков, повезло. Их шансы заиграть в сборной России, в КХЛ или в НХЛ, после занятий в «Школе Третьяка» повышаются. А полученные эмоции они возьмут с собой дальше, понесут их в своей душе – и будут тренироваться с еще большим азартом.

– Что требуется от вратаря, чтобы быть успешным в современном хоккее?

– В наше время в ворота ставили тех, кто не умел кататься. Сейчас невозможно заиграть на высоком уровне без отличного владения коньками и технической оснащенности. Катание – то, что требуется в первую очередь.

– Что пожелали ребятам, которых вы тренировали по ходу занятий «Школы»?

– Терпения и старания. Слушать тренеров, выполнять все упражнения и развиваться самостоятельно.

– А что скажете тем, кто мечтает приблизиться к рекордам Василия Кошечкина и отыграть Олимпиаду первым номером команды – как вы в 2018 году?

– Старания. Желания. И двигаться вперед от игры к игре! – сказал Кошечкин.

