  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ
6

Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ

Шелдон Ремпал дебютирует за «Салават Юлаев» в матче FONBET КХЛ против «Лады».

30-летний нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал проведет первый матч в сезоне FONBET КХЛ против «Лады». Игра пройдет в Уфе 10 ноября.

Ранее Ремпал подписал контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом чемпионате он набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах.

В плей-офф канадский форвард добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoШелдон Ремпал
logoКХЛ
logoЛада
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»
4 ноября, 15:47
Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»
4 ноября, 08:58
Ремпал ночью прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона
4 ноября, 07:15Видео
Главные новости
Шелдон Ремпал: «В «Салавате» много талантливых и мастеровитых хоккеистов. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем прилагать усилия, чтобы лучше играть»
6 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 15:51
«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх
45 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва принимает «Шанхай», ЦСКА играет с «Северсталью», «Авангард» проиграл СКА
47 минут назадLive
СКА всухую победил «Авангард» – 1:0, Лутфуллин забил 1-й гол в КХЛ, Иванов сделал 43 сэйва. Команда Ларионова выиграла 3-й матч подряд и идет 7-й на Западе
сегодня, 15:58
Форвард России U18 Сельдемиров: «Мы спокойно дали бы бой канадцам, финнам, шведам, любой сборной. Тренерский штаб, болельщики, руководство в нас не сомневаются»
сегодня, 15:46
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Дементьев об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть даже без участия России. Трансляции полезны – можно увидеть новые тенденции и узнать составы сборных»
сегодня, 14:57
Менелл дал совет иностранцам: «Если ты в России, то должен попробовать водку. Это интересный опыт, но точно не мой любимый напиток»
сегодня, 14:44
Фетисов об НХЛ: «Несмотря на гавканье разных людей, наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят. Рекорд Овечкина праздновал весь мир, лига успешна во многом за счет россиян»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
19 минут назад
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
28 минут назад
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
сегодня, 16:17
Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»
сегодня, 15:32
Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
сегодня, 15:12
Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»
сегодня, 14:30
33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
сегодня, 13:58
В 70 лет умер 1-й пик драфта-1975 Бриджман. У него 766 очков и 1909 минут штрафа за 1099 матчей в НХЛ
сегодня, 13:01
Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в домашних играх НХЛ – 226. Лидирует Ситтлер – 231 шайба
сегодня, 12:27
35-летний Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ. У экс-форварда «Вашингтона» 532 очка в регулярках
сегодня, 10:52