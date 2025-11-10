Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ
Шелдон Ремпал дебютирует за «Салават Юлаев» в матче FONBET КХЛ против «Лады».
30-летний нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал проведет первый матч в сезоне FONBET КХЛ против «Лады». Игра пройдет в Уфе 10 ноября.
Ранее Ремпал подписал контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом чемпионате он набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах.
В плей-офф канадский форвард добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.
Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»
