Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ

Шелдон Ремпал дебютирует за «Салават Юлаев» в матче FONBET КХЛ против «Лады».

30-летний нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал проведет первый матч в сезоне FONBET КХЛ против «Лады». Игра пройдет в Уфе 10 ноября.

Ранее Ремпал подписал контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом чемпионате он набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах.

В плей-офф канадский форвард добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»