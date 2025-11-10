  • Спортс
  • Форвард «Торпедо» Принс: «Люблю Россию, план – остаться жить здесь. Мои дети будут здесь учиться, они спокойно говорят на русском. Это круто»
Форвард «Торпедо» Принс: «Люблю Россию, план – остаться жить здесь. Мои дети будут здесь учиться, они спокойно говорят на русском. Это круто»

Нападающий «Торпедо» Шейн Принс заявил, что планирует вместе с семьей остаться жить в России.

32-летний хоккеист выступает в FONBET КХЛ восьмой сезон и получил паспорт Беларуси, играя за минское «Динамо».

«С каждым годом я становлюсь чуть лучше в русском языке. Понимаю больше, чем могу говорить.

Мои дети могут спокойно говорить на русском. Это круто! Мне надо догонять их. Потому что наш план – остаться жить здесь, в России. Не планируем куда-либо переезжать.

Мы любим Россию. Мои дети будут учиться здесь. А я планирую когда-нибудь сесть с репетитором и начать говорить по-русски так же быстро, как делаете это вы!» – сказал Принс.

