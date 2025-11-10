В 70 лет умер 1-й пик драфта-1975 Бриджман. У него 766 очков и 1909 минут штрафа за 1099 матчей в НХЛ
В 70 лет умер первый пик драфта НХЛ-1975 Мел Бриджман.
В 70 лет умер первый пик драфта НХЛ-1975 Мел Бриджман. Причина смерти не уточняется.
По ходу игровой карьеры он провел 1099 матчей в НХЛ с учетом плей-офф за «Филадельфию», «Калгари», «Нью-Джерси» и «Детройт», набрав 766 (278+488) очков и 1909 штрафных минут.
После окончания карьеры Бриджман получил степень магистра делового администрирования (MBA) и в 36 лет стал первым генеральным менеджером «Оттавы», которая дебютировала в НХЛ в сезоне-1992/93.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
