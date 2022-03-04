Голубев после 2:4 от «Салавата»: «Сибирь» не будет отклоняться от своего стиля. Результат будет в нашу пользу»

Теги Салават Юлаев Сибирь Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Денис Голубев Данил Алалыкин Хоккей

Денис Голубев сообщил, что «Сибирь» не будет отклоняться от своего стиля.

Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4, 0-2 в серии).

– Была хорошая игра. Было много ошибок, удалялись. «Салават» реализовал большинство.

Поговорили с ребятами, мы сюда еще вернемся. Не будем отклоняться от своего стиля и результат будет в нашу пользу.

– Вы главный генератор ненависти на льду. Прокомментируйте свою игру.

– Стараюсь играть в тот хоккей, который мне говорят тренеры. Гриша Панин игрок такого же плана. Он тоже игрок силового плана, пытается залезть под кожу. Никаких нет проблем. Это плей-офф. Каждый момент ради своей команды, чтобы она победила.

– В прошлой игре ударили Алалыкина в пах. Это было специально?

– Я специально ударил? Если вы разбираетесь в хоккее, то должны были видеть, что он убегал, а я случайно попал ему в запрещенное место, – сказал нападающий «Сибири».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные