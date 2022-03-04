Голубев после 2:4 от «Салавата»: «Сибирь» не будет отклоняться от своего стиля. Результат будет в нашу пользу»

сообщил, что «Сибирь» не будет отклоняться от своего стиля.

Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4, 0-2 в серии).

– Была хорошая игра. Было много ошибок, удалялись. «Салават» реализовал большинство.

Поговорили с ребятами, мы сюда еще вернемся. Не будем отклоняться от своего стиля и результат будет в нашу пользу.

– Вы главный генератор ненависти на льду. Прокомментируйте свою игру.

– Стараюсь играть в тот хоккей, который мне говорят тренеры. Гриша Панин игрок такого же плана. Он тоже игрок силового плана, пытается залезть под кожу. Никаких нет проблем. Это плей-офф. Каждый момент ради своей команды, чтобы она победила.

– В прошлой игре ударили Алалыкина в пах. Это было специально?

– Я специально ударил? Если вы разбираетесь в хоккее, то должны были видеть, что он убегал, а я случайно попал ему в запрещенное место, – сказал нападающий .