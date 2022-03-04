Назаров об отъезде легионеров: «Последние 10 лет мы кормили их чересчур хорошо. Надо сделать выводы»

высказался о массовом отъезде легионеров из .

Главный тренер также рассказал о тренировках клуба.

«Тренируемся, все идет по плану. Разработали интересную концепцию для ребят, называется «земля – лед – земля». На самом деле все просто: у нас зал, лед, затем велопрогулка. Готовимся к следующему сезону, усердно тренируемся, занимаемся тактическими вопросами. Благодарен ребятам, что выдерживают все нагрузки и требования.

Как профессиональный тренер слежу за плей-офф. Собираемся со штабом и смотрим матчи Кубка Гагарина. Болеем за красивый хоккей. Рад видеть, что болельщики вернулись на трибуны. Не сомневался, что нашей публике интересен спорт, пандемия отступает, это здорово. Мы все этому рады.

Массовый отъезд легионеров из КХЛ? Не секрет, что последние 10 лет мы все кормили легионеров чересчур хорошо. На мой взгляд, надо сделать выводы и больше заниматься российской молодежью. У нас хорошо работают спортшколы и полностью отлажена вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Будем максимально развивать своих доморощенных ребят», – сказал Назаров.

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка.