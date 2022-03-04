Гендиректор «Салавата»: «Говорили Морозову, что КХЛ могла бы сделать заявление о гарантиях безопасности для легионеров. Инициативу не поддержали»

Теги Салават Юлаев Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов высказался об уходе легионеров из «Салавата».

Ранее стало известно, что Теему Хартикайнен, Юха Метсола, Сакари Маннинен и Филип Ларсен покинули клуб. «Салават» остался без легионеров.

«Несколько дней назад разговаривали с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по ситуации с легионерами. Лига следит за ситуацией. В то же время мы говорили о том, что сейчас настал тот самый момент, когда лига могла бы сделать официальное заявление о гарантиях безопасности для легионеров, гарантиях свободного перемещения и т. п. Нашу инициативу не поддержали.

Лига считает, что клубы ближе к игрокам, есть взаимное доверие, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию. Тем не менее уверены в том, что такое заявление точно не было бы лишним.

С точки зрения договорных отношений мы расстались без взаимных претензий.

Команда продолжает бороться за Кубок Гагарина. У нас хороший запас прочности, отличная молодежь. Ребята полностью мобилизованы и готовы двигаться дальше», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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