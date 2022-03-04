Гендиректор «Салавата»: «Говорили Морозову, что КХЛ могла бы сделать заявление о гарантиях безопасности для легионеров. Инициативу не поддержали»

Ринат Баширов высказался об уходе легионеров из «Салавата».

Ранее стало известно, что Теему Хартикайнен, Юха Метсола, Сакари Маннинен и Филип Ларсен покинули клуб. «Салават» остался без легионеров.

«Несколько дней назад разговаривали с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по ситуации с легионерами. Лига следит за ситуацией. В то же время мы говорили о том, что сейчас настал тот самый момент, когда лига могла бы сделать официальное заявление о гарантиях безопасности для легионеров, гарантиях свободного перемещения и т. п. Нашу инициативу не поддержали.

Лига считает, что клубы ближе к игрокам, есть взаимное доверие, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию. Тем не менее уверены в том, что такое заявление точно не было бы лишним.

С точки зрения договорных отношений мы расстались без взаимных претензий.

Команда продолжает бороться за . У нас хороший запас прочности, отличная молодежь. Ребята полностью мобилизованы и готовы двигаться дальше», – сказал генеральный директор .