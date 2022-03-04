Вайсфельд об отъезде легионеров: «Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой»

Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Теему Хартикайнен Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд убежден, что легионеры покидают КХЛ не по собственной инициативе.

«Я просто убежден, что легионеры начинают покидать КХЛ не по собственной инициативе, из-за каких-то идейных соображений. По всей видимости, людей поставили в такие рамки, что они просто не могут принять другого решения. Понятно, что они играли бы с удовольствием как минимум до конца сезона.

Взять того же Хартикайнена. Человек с 2013 года играет в Уфе, все рекорды клуба принадлежат ему, и он оказался в такой ситуации. Но ничего не поделаешь, я думаю, что переживем эту ситуацию.

Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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