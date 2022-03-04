Вайсфельд об отъезде легионеров: «Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой»

убежден, что легионеры покидают КХЛ не по собственной инициативе.

«Я просто убежден, что легионеры начинают покидать КХЛ не по собственной инициативе, из-за каких-то идейных соображений. По всей видимости, людей поставили в такие рамки, что они просто не могут принять другого решения. Понятно, что они играли бы с удовольствием как минимум до конца сезона.

Взять того же Хартикайнена. Человек с 2013 года играет в Уфе, все рекорды клуба принадлежат ему, и он оказался в такой ситуации. Но ничего не поделаешь, я думаю, что переживем эту ситуацию.

Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Хартикайнен об уходе из «Салавата»: «Самый сложный день в жизни, наверное. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду болеть за вас»