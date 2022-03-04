Хартикайнен об уходе из «Салавата»: «Самый сложный день в жизни, наверное. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду болеть за вас»

Теему Хартикайнен высказался об уходе из «Салавата Юлаева».

«Наверное, это мой самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение.

У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой.

Я не хотел бы долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе. Тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет.

Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами – игроками, всем, кто помогал нам делать нашу работу.

«Салават Юлаев» – это отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти, – это достойный поступок.

Надеюсь, ситуация в мире станет лучше, и мы снова с вами увидимся.

Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду искренне болеть и радоваться за вас», – сказал Хартикайнен.

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