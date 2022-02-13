Теему Хартикайнен: «Финляндия сотворила потрясающий камбэк. Мы делаем все, чтобы прийти к золоту Олимпиады»

Нападающий и сборной Финляндии Теему Хартикайнен прокомментировал победу в матче против Швеции (4:3 ОТ) на Олимпиаде-2022.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде.

«Мы сотворили потрясающий камбэк. У нас был ужасный второй период, заработали кучу удалений. Не могу сказать, справедливым ли был штраф Гранлунда или нет. Я не видел момент, чтобы оценить его. В любом случае было сложно играть, имея столько удалений.

Но в третьем периоде мы проявили характер. Это была отличная игра. Но я не могу сказать, готовы ли мы к чемпионству. На таких турнирах никогда не спрогнозируешь, кто и как сыграет, кто победит. Мы делаем все, чтобы прийти к олимпийскому золоту, но никто не знает, что будет в итоге.

Без понятия, кто нам попадется в четвертьфинале. Точно не Канада? Это отлично», – сказал Хартикайнен.

Финляндия отыгралась с 0:3 в 3-м периоде и победила Швецию в овертайме