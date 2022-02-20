Теему Хартикайнен: «14 лет не выигрываешь, а потом у тебя на шее золотая медаль. Непередаваемые ощущения»

считает, что Финляндия провела свой лучший матч в Пекине против России.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«14 лет играешь в хоккей и не выигрываешь приз, это тяжело. А потом у тебя на шее золотая олимпийская медаль. Совершенно непередаваемые ощущения.

Почему-то было ощущение, что сегодня мы победим. Мы были так увлечены этой игрой. Мы провели свой лучший матч на турнире. А какая защита и игра в целом! Играть приятно, по-другому и не скажешь.

Если бы Россия забила еще один гол, была бы другая игра. Но мы верили, что позаботится об этом, а мы будем защищаться», – сказал форвард сборной Финляндии и в интервью Discovery+.