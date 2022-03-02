Санников о 2:1 с «Сибирью»: «Салавату» надо преодолеть волнение. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед»

Степан Санников заявил, что «Салавату» надо преодолеть волнение.
В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ команда победила «Сибирь» (2:1).
– Первый матч всегда непростой. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед. В плей-офф всегда все сильно настраиваются. В таких матчах рабочие голы дают стимул команде.
– Почему игра поменялась после первого периода?
– Есть волнение. Надо его преодолеть, был перерыв. Шайба даже по-другому держится. Я не знаю, достаточно ли одного матча, чтобы вернуть игровой тонус.
– Вы в конце перешли на игру вторым номером и хотели выиграть малой кровью?
– Я бы не сказал, что хотели выиграть малой кровью. Играть в обороне сложнее. Но задачи играть в откат не было, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».