Санников о 2:1 с «Сибирью»: «Салавату» надо преодолеть волнение. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед»

заявил, что «Салавату» надо преодолеть волнение.

В первом матче первого раунда плей-офф команда победила (2:1).

– Первый матч всегда непростой. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед. В плей-офф всегда все сильно настраиваются. В таких матчах рабочие голы дают стимул команде.

– Почему игра поменялась после первого периода?

– Есть волнение. Надо его преодолеть, был перерыв. Шайба даже по-другому держится. Я не знаю, достаточно ли одного матча, чтобы вернуть игровой тонус.

– Вы в конце перешли на игру вторым номером и хотели выиграть малой кровью?

– Я бы не сказал, что хотели выиграть малой кровью. Играть в обороне сложнее. Но задачи играть в откат не было, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».