Санников о 2:1 с «Сибирью»: «Салавату» надо преодолеть волнение. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Степан Санников Хоккей

Степан Санников заявил, что «Салавату» надо преодолеть волнение.

В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ команда победила «Сибирь» (2:1).

– Первый матч всегда непростой. Хорошо, что выиграли и сделали один шаг вперед. В плей-офф всегда все сильно настраиваются. В таких матчах рабочие голы дают стимул команде.

– Почему игра поменялась после первого периода?

– Есть волнение. Надо его преодолеть, был перерыв. Шайба даже по-другому держится. Я не знаю, достаточно ли одного матча, чтобы вернуть игровой тонус.

– Вы в конце перешли на игру вторым номером и хотели выиграть малой кровью?

– Я бы не сказал, что хотели выиграть малой кровью. Играть в обороне сложнее. Но задачи играть в откат не было, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные