Лямся об уходе Гранлунда: «С ним был разговор, но не скажу подробности. Это вызов, стали менять планы»

отреагировал на уход и в преддверии старта плей-офф.

Главный тренер ответил на вопросы об этом после первого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири» (2:1).

– Насколько неожиданным стал отъезд Плэтта и Гранлунда?

– Это стало вызовом. Мы стали концентрироваться на игре, менять планы.

– Вы можете обещать, что не покинете команду до конца сезона?

– Давайте об игре говорить.

– У вас с Гранлундом был разговор?

– Да, говорили. Но я не скажу подробности.

– Вы понимаете его по-человечески или он подставил вас своим отъездом перед самыми важными матчами сезона?

– Давайте сегодня будем говорить о матче, – заявил Лямся.