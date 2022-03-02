Лямся об уходе Гранлунда: «С ним был разговор, но не скажу подробности. Это вызов, стали менять планы»

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Томи Лямся отреагировал на уход Джеффа Плэтта и Маркуса Гранлунда в преддверии старта плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопросы об этом после первого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири» (2:1).

– Насколько неожиданным стал отъезд Плэтта и Гранлунда?

– Это стало вызовом. Мы стали концентрироваться на игре, менять планы.

– Вы можете обещать, что не покинете команду до конца сезона?

– Давайте об игре говорить.

– У вас с Гранлундом был разговор?

– Да, говорили. Но я не скажу подробности.

– Вы понимаете его по-человечески или он подставил вас своим отъездом перед самыми важными матчами сезона?

– Давайте сегодня будем говорить о матче, – заявил Лямся.

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