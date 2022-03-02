Лямся об уходе Гранлунда: «С ним был разговор, но не скажу подробности. Это вызов, стали менять планы»

Томи Лямся отреагировал на уход Джеффа Плэтта и Маркуса Гранлунда в преддверии старта плей-офф.
Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопросы об этом после первого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири» (2:1).
– Насколько неожиданным стал отъезд Плэтта и Гранлунда?
– Это стало вызовом. Мы стали концентрироваться на игре, менять планы.
– Вы можете обещать, что не покинете команду до конца сезона?
– Давайте об игре говорить.
– У вас с Гранлундом был разговор?
– Да, говорили. Но я не скажу подробности.
– Вы понимаете его по-человечески или он подставил вас своим отъездом перед самыми важными матчами сезона?
– Давайте сегодня будем говорить о матче, – заявил Лямся.