Панин о победе 2:1: «Это автобус «Сибири», откатываются в оборону. Задираются, а мы становимся только крепче»

ответил на вопросы после победы над «Сибирью» (2:1) в первом матче Кубка Гагарина.

– Расскажите о стычках с третьим звеном соперников?

– На место их ставить словесно или драться? Будет удаление во втором варианте, подставить команду. Есть жизненный принцип: терпение многое побеждает.

Они задираются, а мы становимся только крепче. Это плей-офф, здесь все, что угодно может быть. Кто меньше сделает ошибок, тот и станет победителем. Нюансов в плей-офф огромное количество.

– Вас удивила «Сибирь»?

– Разбирали команду. Это автобус . Откатываются в оборону. Был мандраж у нас, неуверенность небольшая. Первая игра сложилась положительно.

– Как вам игралось против главного героя Олимпиады Сятери?

– Мы не воспринимаем его как героя Олимпиады. У нас задача – выиграть серию. Неважно, как и сколько будем забивать. Главное – выиграть.

– Что вы сказали, как капитан после двух игроков основного состава?

– Ничего не говорил. Сам Джефф Плэтт пришел и объявил об этом. У нас было свое общее собрание, когда мы говорили перед плей-офф. Джефф извинился перед ребятами, сказал о сложностях.

Мы все люди и все понимаем. Это их выбор. С их стороны он может быть оправдан. Мы не в праве их осуждать. Спорт – это часть жизни. Но есть и другая сторона жизни, которую мы понимаем.

– Голубев ударил в пах Алалыкина…

– Я же не поеду его бить в пах в ответ. Есть судьи, они следят. Но мы понимаем, что есть человеческий фактор. Невозможно увидеть все.

– Вам не кажется, что после Олимпиады все команды пытаются играть от обороны?

– Это первая игра. Где-то физическое состояние, ты еще не вкатился.

Когда много игр подряд, ты можешь рисковать, ты в тонусе. Сейчас другой градус ответственности, – сказал защитник .