Науменков об уходе Гранлунда и Плэтта: «Поняли их по-человечески. Мы должны их поддерживать, это наши игроки»

Михаил Науменков рассказал, как в «Салавате» отнеслись к отъезду легионеров.

и покинули клуб в преддверии старта розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом матче первого раунда плей-офф команда победила (2:1).

– Первая игра после долгого периода. Соскучились по трибунам, болельщикам, по игре. Пропустили первый гол, нас предупреждали о контратаках. Хорошо, что сразу забросили в ответ, это позволило нам контролировать игру.

– У вас не болит тело после стольких заблокированных бросков?

– Любой мог оказаться на моем месте. Без разницы, в какое место шайба попадает. В таких играх ее надо ловить на себя. Это дает заряд энергии команде.

– Вам не кажется, что после Олимпиады некоторые команды стали играть в простой хоккей? В том числе сегодня, когда многие просто выбрасывали шайбу по стеклу.

– Я думаю, сказался факт плей-офф. Когда команда ведет в одну шайбу, приходится упрощать игру. Мы долго не играли, забыли, что такое хоккей при полных трибунах и риски.

– После совещания с судьями вам разрешили играть жестче?

– Нет. Надо контролировать движение руками. Во вчерашних матчах игроки были удивлены новшествами.

– Как команда отнеслась к отъезду двух игроков основного состава?

– Мы сконцентрировались. Поговорили между собой. Сплотились. Мы одна команда.

Мы их должны поддерживать, это наши игроки, партнеры. Поняли их по-человечески, – сказал защитник .