Науменков об уходе Гранлунда и Плэтта: «Поняли их по-человечески. Мы должны их поддерживать, это наши игроки»

Михаил Науменков рассказал, как в «Салавате» отнеслись к отъезду легионеров.
Джефф Плэтт и Маркус Гранлунд покинули клуб в преддверии старта розыгрыша Кубка Гагарина.
В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ команда победила «Сибирь» (2:1).
– Первая игра после долгого периода. Соскучились по трибунам, болельщикам, по игре. Пропустили первый гол, нас предупреждали о контратаках. Хорошо, что сразу забросили в ответ, это позволило нам контролировать игру.
– У вас не болит тело после стольких заблокированных бросков?
– Любой мог оказаться на моем месте. Без разницы, в какое место шайба попадает. В таких играх ее надо ловить на себя. Это дает заряд энергии команде.
– Вам не кажется, что после Олимпиады некоторые команды стали играть в простой хоккей? В том числе сегодня, когда многие просто выбрасывали шайбу по стеклу.
– Я думаю, сказался факт плей-офф. Когда команда ведет в одну шайбу, приходится упрощать игру. Мы долго не играли, забыли, что такое хоккей при полных трибунах и риски.
– После совещания с судьями вам разрешили играть жестче?
– Нет. Надо контролировать движение руками. Во вчерашних матчах игроки были удивлены новшествами.
– Как команда отнеслась к отъезду двух игроков основного состава?
– Мы сконцентрировались. Поговорили между собой. Сплотились. Мы одна команда.
Мы их должны поддерживать, это наши игроки, партнеры. Поняли их по-человечески, – сказал защитник «Салавата Юлаева».