Зубарев о словах Слепышева: «Все было сказано на эмоциях. Но общественность к этому вела»

Андрей Зубарев оценил слова Антона Слепышева в адрес болельщиков и журналистов.

– Как восприняли скандальный пост вашего бывшего одноклубника Антона Слепышева про гавноедов и хейтеров?

– Обычно не люблю людей обсуждать. У каждого своя голова на плечах.

Конечно, я понимаю, что все было сказано на эмоциях. Но это все предшествовало, в принципе. Общественность к этому вела. Я его не осуждаю, но и не поддерживаю. Я за нейтралитет.

Человек сказал и сказал. Что мне от этого? По головке его гладить или ненавидеть? Нет. Это его мнение. Ну хорошо, вопросов нет. Смысл мне переживать за то, что я не могу изменить? – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».

Форвард сборной России Слепышев после финала Олимпиады написал в инстаграме такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».