Федоров о словах Слепышева: «Можно сказать, что это был крик души. Ребята отпахали Олимпиаду все как один в силу возможностей»

оценил высказывание в адрес болельщиков и журналистов.

– Форвард ЦСКА Антон Слепышев после Олимпиады зачем-то обрушился с критикой на экспертов и болельщиков. Вы разговаривали со своим игроком по этому поводу?

– Я не говорил с Антоном и до конца не читал его комментарии. Наверное, можно сказать, что это был крик души.

Все-таки ребята отпахали этот турнир все как один в силу своих возможностей, при существующих обстоятельствах.

Мы начали хорошо, достойно играли в финале. Но что-то до конца не получилось.

Мы не смогли удержать темп, правильное движение шайбы в сторону ворот соперника. В общем, что-то не получилось…

Не думаю, что всех – от экспертов до хоккеистов – полностью устроила наша игра. Но ребята сдержали удар, показали определенный уровень хоккея, – заявил главный тренер ЦСКА и тренер сборной России.

Форвард сборной России после финала написал в инстаграме такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».