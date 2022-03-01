Депутат Свищев: «Если российских игроков исключат из НХЛ, мы их шикарно примем в России. Они украсят наш чемпионат»

высказался о возможном исключении российских хоккеистов из .

«Возможно ли исключение российских хоккеистов из НХЛ? К сожалению, сегодня возможно все, ничего нельзя отрицать. Мы же видим, какая истерия происходит в мировом спорте по отношению к России. При негативном развитии событий может и такое произойти – наши хоккеисты уже начали получать «звоночки» в виде неприятных сообщений в соцсетях, угроз и оскорблений на национальной почве.

Надо просто понять, насколько эти угрозы будут серьезными. Сейчас это все эмоции людей, но давление на наших спортсменов, выступающих за рубежом, существует. Если такое воздействие на хоккеистов будет воспрепятствовать достижению спортивных результатов и угрожать их безопасности, тогда, конечно, возможно и собственное желание спортсменов вернуться на Родину.

В любом случае, не надо забывать, что НХЛ существует за счет огромных спонсорских вливаний, поэтому они должны будут рассчитать все риски такого решения. Там ведь парни конкретные работают – достанут калькулятор и посчитают, выгодно ли им будет вводить такие санкции или нет.

Надеемся, что до этого не дойдет, а если даже и дойдет, то мы всегда рады нашим хоккеистам из НХЛ в России. Они безусловно украсят наш российский чемпионат, и, уверен, с их присутствием количество болельщиков на наших ледовых аренах возрастет в разы.

Если российских энхаэловцев исключат из чемпионата или они сами решат вернуться в России, мы их шикарно примем и обеспечим все на высшем уровне», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.