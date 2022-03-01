НХЛ остановила действия прав на трансляции в России. «Яндекс» уже получил уведомление от лиги

остановила действия прав на трансляции в России

«Яндекс» получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», – сообщили в пресс-службе компании.

НХЛ ранее объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Это связано с санкциями ИИХФ по отношению к России.

О заключении контракта НХЛ с «Яндексом» было объявлено в сентябре 2019 года. На платформе компании осуществлялся бесплатный показ матчей.

В январе 2022 года стало известно о продлении соглашения на показ матчей еще на 2 сезона.