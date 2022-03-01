33-летний Дэвидсон стал новым генменеджером «Чикаго». Он работает в клубе 12 лет

объявил о назначении нового генерального менеджера.

Им стал 33-летний Кайл Дэвидсон. Он стал 10-м генеральным менеджером в истории «Блэкхокс».

Дэвидсон работает в системе «Чикаго» с 2010 года. Он пришел в клуб стажером по хоккейным операциями, а в 2011 году стал видеоаналитиком команды на постоянной основе.

В 2017 году он был назначен старшим менеджером по хоккейным операциям, а в 2018 году стал помощником генерального менеджера.

Дэвидсон был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера «Чикаго» 26 октября 2021 года.

Ранее генеральным менеджером «Блэкхокс» был Стэн Боумэн, который был уволен из-за дела о сексуальном насилии в клубе.