Фетисов о санкциях ИИХФ: «Правовых оснований нет. Надо подавать в CAS и в суд по правам человека. Спорт должен быть вне политики»

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Вячеслав Фетисов считает, что ФХР нужно обжаловать санкции ИИХФ в CAS.

Депутат Госдумы прокомментировал решение ИИХФ отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

Напомним, у России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям российских спортсменов. 

«Правовых оснований у международной федерации принимать такие решения нет. Думаю, все равно надо подавать в Спортивный арбитражный суд и в суд по правам человека.

Одно дело – лишать права проведения чемпионатов мира, другое – участие спортсменов в чемпионатах мира. Какую легитимность имеют рекомендации Международного олимпийского комитета, если они противоречат Олимпийской хартии?

Понятно, нужно развивать внутренний чемпионат, проводить необходимые соревнования для выявления чемпионов внутри и бороться за свои права на международной арене.

Здесь затрагиваются права человека. Руководители Международного олимпийского комитета забыли принципы олимпизма и то, что спорт должен быть вне политики, мы видим совершенно обратный эффект. Важно формулировать свою позицию и быть готовыми к судебным процессам», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

ФХР о санкциях ИИХФ: «Считаем данное решение дискриминационным. Оставляем за собой право обжаловать его в CAS»

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