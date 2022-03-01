ФХР о санкциях ИИХФ: «Считаем данное решение дискриминационным. Оставляем за собой право обжаловать его в CAS»

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ФХР может обжаловать санкции ИИХФ в CAS.

Федерация прокомментировала решение ИИХФ отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. 

«Совет ИИХФ решил отозвать у ФХР право на проведение МЧМ-2023 и отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ.

ИИХФ объявила, что данные решения приняты в целях «обеспечения безопасности чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков».

Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия.

Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества.

ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном Арбитражном суде», – говорится в заявлении федерации. 

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