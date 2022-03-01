Вопрос о лишении ФХР членства в ИИХФ не поднимался (ТАСС)

Совет ИИХФ не поднимал вопрос о лишении ФХР членства в организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Заседание совета состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

«Международная федерация не стала принимать решения о переносе чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга.

Также не поднимался вопрос о лишении членства в ИИХФ», – сообщил источник.

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