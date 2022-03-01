Буре не допустили до заседания совета ИИХФ из-за конфликта интересов («СЭ»)

Павел Буре не был допущен к участию в заседании совета ИИХФ.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в организации.
Напомним, на совете было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.
Буре является членом совета ИИХФ и специальным представителем ФХР по международным делам.
Как сообщает издание, по мнению юристов международной федерации, участие Буре не было одобрено из-за конфликта интересов.
В ответ он отправил письмо президенту ИИХФ Люку Тардифу и членам совета, в котором настаивал на участии и выразил позицию ФХР по сложившейся ситуации.
Отказ в участии был назван «решением, не соответствующим правилам и принципам ИИХФ». Также было отмечено, что, согласно документам организации, никто не может быть подвергнут дискриминации за политические взгляды или нести коллективную ответственность.