Буре не допустили до заседания совета ИИХФ из-за конфликта интересов («СЭ»)

не был допущен к участию в заседании совета ИИХФ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в организации.

Напомним, на совете было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Буре является членом совета ИИХФ и специальным представителем по международным делам.

Как сообщает издание, по мнению юристов международной федерации, участие Буре не было одобрено из-за конфликта интересов.

В ответ он отправил письмо президенту ИИХФ Люку Тардифу и членам совета, в котором настаивал на участии и выразил позицию ФХР по сложившейся ситуации.

Отказ в участии был назван «решением, не соответствующим правилам и принципам ИИХФ». Также было отмечено, что, согласно документам организации, никто не может быть подвергнут дискриминации за политические взгляды или нести коллективную ответственность.