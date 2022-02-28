Федерации хоккея Финляндии и Латвии предложили санкции против России.

Финский хоккейный союз в своем пресс-релизе дал понять, что в связи с событиями на Украине участие сборных России и Беларуси в майском ЧМ-2022 в Хельсинки и Тампере невозможно.

«Мы активно обсуждали эти вопросы в выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардифом.

Говорили о том, что Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Беларуси из международной хоккейной деятельности, что мы не собираемся играть против сборных этих стран.

Мы также заявили, что участие России и Беларуси в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки в мае невозможно», – сказал Глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела.

С заявлением также выступил глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

«Латвийская федерация хоккея поддерживает санкции и изоляцию России от международного сообщества, в том числе и от международного спорта.

Сообщаю, что сборная Латвии по хоккею не сыграет два запланированных контрольных матча в Риге с олимпийской сборной России и сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2022 года в Финляндии.

Латвийская федерация хоккея по совместной инициативе с другими мировыми федерациями хоккея обратилась к Международной федерации хоккея (ИИХФ) с просьбой приостановить членство российской и белорусской федерации хоккея в ИИХФ, а также отстранить всех российских и белорусских чиновников, комитеты и другие органы», – сказал Калвитис.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.