ИИХФ о ситуации на Украине: «Осуждаем применение военной силы и призываем к дипломатическим средствам разрешения конфликтов»

ИИХФ выразила обеспокоенность из-за ситуации на Украине.

«Международная федерация хоккея опечалена и глубоко обеспокоена последними событиями на Украине.

ИИХФ и ее совет осуждают применение военной силы и призывают к использованию дипломатических средств для разрешения конфликтов.

Наши мысли с людьми на Украине и украинской хоккейной семьей.



ИИХФ обязана заботиться обо всех участниках своих турниров. Из-за этого совет ИИХФ рассмотрит последствия конфликта для наших турниров.

Заседание совета назначено на вечер понедельника, 28 февраля», – сообщается в заявлении.

Тардиф о возможном переносе ЧМ-2023 из России: «Совет ИИХФ соберется 28 февраля. Решения нет на данный момент»

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.