ИИХФ о ситуации на Украине: «Осуждаем применение военной силы и призываем к дипломатическим средствам разрешения конфликтов»

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ИИХФ выразила обеспокоенность из-за ситуации на Украине.

«Международная федерация хоккея опечалена и глубоко обеспокоена последними событиями на Украине. 

ИИХФ и ее совет осуждают применение военной силы и призывают к использованию дипломатических средств для разрешения конфликтов. 

Наши мысли с людьми на Украине и украинской хоккейной семьей.
 
ИИХФ обязана заботиться обо всех участниках своих турниров. Из-за этого совет ИИХФ рассмотрит последствия конфликта для наших турниров. 

Заседание совета назначено на вечер понедельника, 28 февраля», – сообщается в заявлении.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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