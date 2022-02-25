ИИХФ о ситуации на Украине: «Осуждаем применение военной силы и призываем к дипломатическим средствам разрешения конфликтов»

ИИХФ выразила обеспокоенность из-за ситуации на Украине.
«Международная федерация хоккея опечалена и глубоко обеспокоена последними событиями на Украине.
ИИХФ и ее совет осуждают применение военной силы и призывают к использованию дипломатических средств для разрешения конфликтов.
Наши мысли с людьми на Украине и украинской хоккейной семьей.
ИИХФ обязана заботиться обо всех участниках своих турниров. Из-за этого совет ИИХФ рассмотрит последствия конфликта для наших турниров.
Заседание совета назначено на вечер понедельника, 28 февраля», – сообщается в заявлении.
Тардиф о возможном переносе ЧМ-2023 из России: «Совет ИИХФ соберется 28 февраля. Решения нет на данный момент»
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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