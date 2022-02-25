Федерация хоккея Финляндии объявила о снятии вымпелов сборной на арене «Йокерита»: «Осуждаем действия России на Украине»

Федерация хоккея Финляндии выступила с заявлением касательно ситуации на Украине.

Организация объявила о снятии вымпелов сборной на «Хартвалл-Арене».

На арене выступает «Йокерит» из КХЛ. Ранее появилась информация о том, что финский клуб принял решение не продолжать участие в текущем чемпионате. Официально об этом должны объявить в четверг вечером или в пятницу.

«Федерация хоккея Финляндии осуждает действия России на Украине и начала переговоры с Международной федерацией хоккея и другими ведущими хоккейными странами для оценки ситуации и возможных мер.

В качестве немедленной меры Федерация хоккея Финляндии решила, что свитеры со львами и чемпионские вымпелы, которые сейчас находятся под сводами «Хартвалл-Арены», будут сняты. Будущее расположение будет определено позже», – говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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