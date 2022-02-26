Глава Федерации хоккея Чехии хочет отменить международные матчи с участием игроков из России

Томаш Крал созвал внеочередное заседание исполкома Федерации хоккея Чехии.

Сообщается, что президент федерации предложит немедленно отменить все двусторонние национальные соревнования с участием хоккеистов из России.

Крал также хочет обсудить позицию, которую будет продвигать Федерация хоккея Чехии в переговорах об участии российских хоккеистов в мероприятиях, организуемых на многосторонней основе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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