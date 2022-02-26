Глава Федерации хоккея Чехии хочет отменить международные матчи с участием игроков из России

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею Федерация хоккея Чехии Томаш Крал ФХ Политика Хоккей

Томаш Крал созвал внеочередное заседание исполкома Федерации хоккея Чехии.

Сообщается, что президент федерации предложит немедленно отменить все двусторонние национальные соревнования с участием хоккеистов из России.

Крал также хочет обсудить позицию, которую будет продвигать Федерация хоккея Чехии в переговорах об участии российских хоккеистов в мероприятиях, организуемых на многосторонней основе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные