Хара и Барзэл получили травмы в матче «Айлендерс» против «Лос-Анджелеса»

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Хара и Барзэл получили травмы в матче «Айлендерс» против «Лос-Анджелеса» (2:5). 

Оба игрока не выходили на лед в третьем периоде. 

44-летний защитник Здено Хара выбыл из-за травмы верхней части тела, 24-летний нападающий Мэтью Барзэл – нижней. Других подробностей об их состоянии главный тренер «островитян» Барри Троц после игры не сообщил. 

Барзэл получил травму ноги во втором периоде, когда боролся с форвардом «Лос-Анджелеса» Филлипом Дано у борта. Он покинул лед с посторонней помощью, потом вышел еще на одну смену, после чего ушел в раздевалку окончательно. 

Хара покинул лед в середине второго периода вскоре после силового приема, проведенного против форварда «Кингс» Блэйка Лизотта. 

В 45 матчах сезона у Барзэла 37 (12+25) очков, у Хары – 8 (0+8). 

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