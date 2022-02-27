Хара и Барзэл получили травмы в матче «Айлендерс» против «Лос-Анджелеса»

Хара и Барзэл получили травмы в матче против «Лос-Анджелеса» (2:5).

Оба игрока не выходили на лед в третьем периоде.

44-летний защитник выбыл из-за травмы верхней части тела, 24-летний нападающий – нижней. Других подробностей об их состоянии главный тренер «островитян» Барри Троц после игры не сообщил.

Барзэл получил травму ноги во втором периоде, когда боролся с форвардом «Лос-Анджелеса» Филлипом Дано у борта. Он покинул лед с посторонней помощью, потом вышел еще на одну смену, после чего ушел в раздевалку окончательно.

Хара покинул лед в середине второго периода вскоре после силового приема, проведенного против форварда «Кингс» Блэйка Лизотта.

В 45 матчах сезона у Барзэла 37 (12+25) очков, у Хары – 8 (0+8).