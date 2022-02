Хара установил новый рекорд по матчам в НХЛ среди защитников – 1652

установил новый рекорд по матчам в НХЛ среди защитников – 1652.

44-летний словак принял участие в игре регулярного чемпионата между и «Сан-Хосе» (1:2, второй период). Он превзошел достижение (1651 матч).

В НХЛ Хара выступает с 1997 года. Он начинал карьеру в «Айлендерс» (куда вернулся в прошлом году), также выступал за «Оттаву», «Бостон» и «Вашингтон».

В составе «Брюинс» Хара выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также получил приз лучшему защитнику НХЛ («Норрис Трофи») в 2009 году.

В его активе 674 (207+467) очка при общей полезности «+297».

Среди всех игроков Хара разделил 7-е место с Марком Рекки. Больше сыграли (1779), Горди Хоу (1767), (1756), (1733, европейский рекорд), Рон Фрэнсис (1731), («Флорида», 1704, продолжает карьеру).

With tonight’s game in San Jose, Chara has played in 1️⃣6️⃣5️⃣2️⃣ games, the most games played by a defenseman in the NHL.



Congrats Chara! 👏 pic.twitter.com/T7oMcxG1Ya