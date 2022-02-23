Челиос о том, что Хара готов побить его рекорд: «Не буду утверждать, что доволен. Но меня это совсем не беспокоит, я его поздравляю»

Крис Челиос не беспокоится из-за того, что Хара готов побить его рекорд.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал тот факт, что сумел повторить его рекорд по количеству матчей в для защитников (1651).

«Потрясающе, что он так долго играет, особенно с такими габаритами. И так эффективно. Я пару раз встречался с ним, говорил. Он отличный человек, замечательный командный игрок. Не буду утверждать, что доволен, но меня совсем не беспокоит то, что он побьет рекорд. Я поздравляю его, это потрясающее достижение.

Я даже не знал, что кто-то приблизился к рекорду, пока мне не рассказали об этом. Но рекорды для того и существуют, чтобы их бить, так? Я в любом случае останусь рекордсменом среди американцев. Это же здорово. Требуется определенное везение, надо оказаться в нужном месте.

Последние 10 лет карьеры я провел в . Мне не нужно было никуда переезжать. Все удачно сложилось, нагрузки были не такими тяжелыми, как в 25 лет, когда я играл по 30 минут за матч. Мне очень повезло, что я попал в «Детройт». Это помогло мне продлить карьеру.

В начале карьеры я смотрел на Боба Гейни, Ги Лефлера. Они были в хорошей форме, но ушли из хоккея, когда им было 32-33 года (Лефлер позже вернулся и отыграл еще 3 сезона – прим. Sports.ru). Так что методы подготовки и поддержания формы значительно улучшились. Ребята тренируются круглый год, они находятся в хорошей форме, даже когда им много лет. Они все так же эффективны.

Посмотрите на Ягра. Ему 50, а он все еще играет в Чехии. Так что это не сюрприз. Просто методики стали другими, ребята могут набирать форму и поддерживать ее в течение длительного времени. Так они продлевают карьеру. Хочется играть всегда. Честно скажу, я наслаждался каждой секундой», – сказал Челиос.