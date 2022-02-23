Команды НХЛ интересуются 44-летним Харой. «Айлендерс» могут обменять его в клуб, претендующий на Кубок Стэнли

Клубы НХЛ интересуются защитником «Айлендерс» Здено Харой.
Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Команды начали звонить в «Айлендерс», которые выбывают из гонки за плей-офф, они говорят Лу Ламорелло: «Эй, имейте нас ввиду, если решите что-то делать со Здено Харой».
Это интересная ситуация. У Хары нет пункта о запрете на обмен, но он будущий член Зала славы, и в лиге сложилось мнение, что Ламорелло собирается в какой-то момент пойти к Харе и узнать, хочет ли он перейти в другой клуб», – сказал ЛеБрюн.
В нынешнем сезоне 44-летний игрок провел 43 матча и набрал 8 (0+8) очков при полезности «+4». Срок соглашения игрока с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.
В игре с «Сиэтлом» (5:2) Хара повторил рекорд Криса Челиоса по матчам в НХЛ среди защитников – 1651.
Как отмечает NYI Hockey Now, «Айлендерс» могут обменять Хару после того, как он установит новый рекорд.
По данным издания, после рекордного матча клуб изучит рынок НХЛ, чтобы обменять Хару в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.