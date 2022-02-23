Команды НХЛ интересуются 44-летним Харой. «Айлендерс» могут обменять его в клуб, претендующий на Кубок Стэнли

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Клубы НХЛ интересуются защитником «Айлендерс» Здено Харой.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Команды начали звонить в «Айлендерс», которые выбывают из гонки за плей-офф, они говорят Лу Ламорелло: «Эй, имейте нас ввиду, если решите что-то делать со Здено Харой».

Это интересная ситуация. У Хары нет пункта о запрете на обмен, но он будущий член Зала славы, и в лиге сложилось мнение, что Ламорелло собирается в какой-то момент пойти к Харе и узнать, хочет ли он перейти в другой клуб», – сказал ЛеБрюн.

В нынешнем сезоне 44-летний игрок провел 43 матча и набрал 8 (0+8) очков при полезности «+4». Срок соглашения игрока с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.

В игре с «Сиэтлом» (5:2) Хара повторил рекорд Криса Челиоса по матчам в НХЛ среди защитников – 1651.

Как отмечает NYI Hockey Now, «Айлендерс» могут обменять Хару после того, как он установит новый рекорд. 

По данным издания, после рекордного матча клуб изучит рынок НХЛ, чтобы обменять Хару в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

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