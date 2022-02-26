Плющев о словах Третьяка про КХЛ: «Лига независимая, другие взгляды на развитие, сейчас устремили взгляд на Саудовскую Аравию. Главное, чтобы билеты раскупали»

считает независимой лигой, у которой свои взгляды на развитие.

– установила антирекорд по заброшенным шайбам для команд, выступающих в финалах Олимпиад, – всего 14 голов. Как мы докатились до того, что со всеми соперниками играем от обороны?

– Дело в том, что действия от обороны поставить гораздо проще. Да, это та самая системная игра.

А вот настроить атаку, тем более, когда идет быстрый переход, нужны умения и знания. А у нас не все тренеры обладают этим, да и не хотят изучать историю своих предшественников.

Они полагают, если хоккеисты поиграли в НХЛ или в Европе, то этого достаточно, чтобы подготовить команду экстра-класса.

– Президент ФХР Третьяк поспешил перевести удар на клубы КХЛ, заявив, что там не повышают рост мастерства игроков. Он прав?

– Владислав Саныч передал в свое время все полномочия по чемпионату от федерации – КХЛ, а потом и МХЛ.

Да, от КХЛ многое зависит – в хоккее мелочей не бывает. Но если вы передали полномочия, какие могут быть претензии? Лига действительно независимая.

У них совершенно другие взгляды и на развитие, сейчас устремили свой взгляд на Саудовскую Аравию, еще куда-то. Им главное, чтобы билеты раскупали, – заявил заслуженный тренер России.

Третьяк о длительных сборах: «У нас не обучают в клубах, а канадцы обучены. Составить звенья, физически подготовить – на это нужно время»