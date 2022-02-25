Плющев о сборной России: «Если мы хотим вернуть позиции, которые профукали, надо менять и стиль игры, и подготовку хоккеистов»

считает, что сборной России надо поменять стиль игры.

В финале Олимпиады-2022 команда проиграла финнам со счетом 1:2

– Чтобы кого-то готовить, нужны знания и умения, а не просто болтовня. Красиво говорить научились очень многие… Серебро – это хорошо, вопросов нет. Но разговор в содержании игры. 1:0, 2:0, шайба от конька своего залетела. 17 попыток реализовать большинство, и реализовано всего три. О чем вы вообще, ребята, говорите?

– Выглядели невзрачно.

– Сейчас будет чемпионат мира, наверняка другие соперники. Более сильные. А что мы имеем, какие резервы? Тот же олимпийский состав плюс ребята, которые не попали в системный хоккей – пять-шесть человек, и все! Раньше две равные сборные могли легко собрать, одна просто была чуть именитее. Хорошо, что хотя бы вратари появляются. За счет них стали вытаскивать турниры.

– Да, без Федотова мы могли бы закончить путь уже в четвертьфинале.

– Так и могло быть. Повторю: здесь цвет медалей не обсуждается, серебро – это очень хороший результат! Но если мы хотим вернуть позиции, которые были и которые просто так профукали, то надо менять и стиль игры, и подготовку наших хоккеистов. В основном молодых. В 20 лет переучить очень сложно, в 17-18 еще можно, а еще лучше, чтобы с самого начала дети знали – они не просто бегают по площадке, а играют в хоккей.

– Третьяк сказал, что видит много ошибок в работе штаба Жамнова, и в то же время продлевает их полномочия на чемпионат мира. Может, сначала тренерский совет собрать, исполком ?

– Собрать тренерский совет – значит, поставить под сомнение выбор тех людей, которые назначили их на . Возникнет множество вопросов. Я, например, до сих пор не понял, кто рекомендовал эту бригаду на Олимпийские игры, – сказал заслуженный тренер России.