Никита Щитов: «Люди видят ухудшение качества хоккея и считают, что поражение России – это спасение. Надо начинать с детей – люди устали от блатных, взяток, коррупции»

ответил на вопрос о негативе в сторону сборной России.

– В последние годы негатива со стороны болельщиков стало больше?

– Все это идет из-за того, что люди видят, что качество хоккея ухудшается. Это видно невооруженным взглядом. Люди считают, что поражение сборной России – это спасение.

Они думают, что если команда не завоюет медали, дело сдвинется с мертвой точки и в нашем хоккее будут проходить какие-то реформы. Но, считаю, что перемен не будет.

Чиновники спишут все на тренерский штаб, еще на что-то. Надо начинать с детского хоккея! Люди устали от блатных детей, взяток, коррупции.

Я прочитал высказывания , что у нас катков меньше, чем в Финляндии. Причем тут это вообще? Что мешало Третьяку строить катки раньше?

За годы его правления единственные реформы – это снижение возраста игроков в ВХЛ и КХЛ. А вообще надо начинать с детского хоккея, там мы уже давно отстали от Финляндии и других стран.

В Европе совсем другой подход, а у нас родителей разводят с подкатками и ненужными турнирами.

Наши чиновники должны конкретно заниматься детским хоккеем, давать хорошие тренерские кадры, проводить семинары, создавать систему, которой бы придерживалась каждая школа. Иначе дальше нас ждет большой провал», – заявил бывший защитник клубов .

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной