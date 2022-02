Игроки «Торонто» записали видео в поддержку Амирова

Хоккеисты записали видео в поддержку .

Перед началом утренней раскатки игроки канадского клуба обратились к россиянину.

У 20-летнего хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

«Лифс» выбрали Амирова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

Leafs film message of support for Rodion Amirov before the morning skate starts pic.twitter.com/VK7bgWYB3p