Дубас об Амирове: «Торонто» продолжит следить за тем, чтобы он получал наилучший уход»

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Кайл Дубас сообщил, что «Торонто» поддерживает Родиона Амирова.

Ранее стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто». «Лифс» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга.

Родион начал сезон-2021/22 в составе уфимского «Салавата» из КХЛ, но в начале чемпионата получил травму. В процессе выздоровления от этой травмы у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали непрерывных обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.

В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии, он не вернется к участию в матчах до конца сезона.

Наш медицинский персонал принимал участие в этом процессе вместе с персоналом Уфы, мы постоянно находимся в прямом контакте с медучреждением, чтобы контролировать его лечение и уход.

Мы продолжим следить за тем, чтобы он получал наилучший уход на протяжении всего этого процесса», – сказал генеральный менеджер «Торонто».

У 20-летнего Амирова обнаружена опухоль головного мозга

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