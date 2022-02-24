«Риге» засчитают технические поражения в двух матчах с «Крыльями Советов» в МХЛ из-за отказа играть

Теги МХЛ ХК Рига Крылья Советов Хоккей

«Риге» засчитают технические поражения в играх МХЛ с «Крыльями Советов».

«В связи с отказом команды ХК «Рига» от проведения домашних матчей №784 и №795 Париматч чемпионата МХЛ между командами ХК «Рига» и «Крылья Советов», которые должны были состояться 24 и 25 февраля 2022 года, на основании пункта 18 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента МХЛ команде ХК «Рига» в этих матчах будут засчитаны технические поражения», – сказано в сообщении на сайте лиги.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные