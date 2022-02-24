«Риге» засчитают технические поражения в двух матчах с «Крыльями Советов» в МХЛ из-за отказа играть

«Риге» засчитают технические поражения в играх с «Крыльями Советов».

«В связи с отказом команды ХК «Рига» от проведения домашних матчей №784 и №795 Париматч чемпионата МХЛ между командами ХК «Рига» и , которые должны были состояться 24 и 25 февраля 2022 года, на основании пункта 18 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента МХЛ команде ХК «Рига» в этих матчах будут засчитаны технические поражения», – сказано в сообщении на сайте лиги.

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