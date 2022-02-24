В Латвии инициируют поправки в закон о спорте, чтобы рижское «Динамо» не участвовало в КХЛ

Рижское «Динамо» обяжут в Латвии выйти из КХЛ.

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, призвавшая клуб прекратить выступление в Континентальной хоккей ной лиге, намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы «Динамо» вынуждено было покинуть КХЛ.

Как сообщает TVNET Sports со ссылкой на Latvijas Radio, 34-летняя Муйжниеце в ближайшее время выступит с подобной инициативой.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского Союза», – сказала политик.

играет в с момента основания лиги в 2008 году.

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