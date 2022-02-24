В Латвии отменили матчи МХЛ между «Ригой» и «Крыльями Советов» (Алексей Шевченко)

В Латвии отменили матчи между «Ригой» и «Крыльями Советов». Об этом сообщил журналист .

ХК «Рига» и выступают в Париматч Молодежной хоккейной лиге.

Игры должны были пройти 24 и 25 февраля.

«В МХЛ «Крылья Советов» приехали в Ригу. Но сегодня им заявили: «никаких матчей не будет», а сегодня и завтра они должны сыграть в рамках чемпионата.

По какой причине? Непонятно, в Латвии же все спокойно», – написал Шевченко.

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