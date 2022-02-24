Сен-Луи о «Монреале»: «Счет 4:0, а мы ложимся под броски за минуту до конца. Приятно видеть, как сильно изменилась клубная культура»

Мартен Сен-Луи высказался о 4-матчевой победной серии «Монреаля».

Сегодня клуб обыграл (4:0). «Монреаль» выиграл четыре матча подряд впервые в сезоне.

«Ребята сейчас максимально вкладываются в общее дело.

Когда ты смотришь хоккей по ТВ, то не знаешь их личных качеств, не понимаешь, какие они в повседневной жизни. Но я могу сказать, что в этой команде собрано много победителей. Ребят, которые принимают успехи команды близко к сердцу. С такими игроками можно одерживать много побед.

Счет 4:0, а мы за минуту до конца ложимся под броски. Приятно видеть, как сильно изменилась клубная культура», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Канадиенс».